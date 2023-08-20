В Финляндии пожаловались на "угрозы" со стороны российского главы ESC

Веса Ниссинен, руководитель Финской федерации стрелкового спорта (SAL), пожаловался, что получил от главы Европейской стрелковой конфедерации (ESC) россиянина Александра Ратнера уведомление, содержащее угрозу судебного разбирательства. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, представители SAL ранее выразили недовольство аспектами руководства Ратнера и призвали распустить президиум ESC посредством тайного голосования.

Высказывания финских спортсменов не остались без внимания: юристы главы конфедерации направили в федерацию уведомление, содержащее угрозу судебного разбирательства за «клевету на президента и угрозы отстранение главы ESC».

Ниссинен пояснил, что финская сторона готовит встречный документ.