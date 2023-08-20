Американский бегун Ноа Лайлз стал чемпионом мира в беге на 100 метров

Американский легкоатлет, трёхкратный чемпион мира Ноа Лайлз выиграл финальный мужской забег на дистанцию 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Будапеште (Венгрия). Спортсмен на финише показал время 9,83 секунды.

Серебряную медаль завоевал представитель Ботсваны Летсиль Тебого, отставший от Лайлза на пять сотых секунды — 9,88. Третьим стал британец Зарнел Хьюз, четырёхкратный чемпион Европы, который уступил Тебого меньше одной тысячной секунды.

Отметим, что это первое золото чемпионатов мира у Ноа Лайлза на дистанции 100 метров. Ранее спортсмен дважды побеждал в беге на 200 метров и один раз — в эстафете 4×100 м.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике. Бег. 100 м. Мужчины