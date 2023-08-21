С Федерации триатлона России сняли санкции за антидопинговые нарушения

"Санкции, связанные с нарушениями антидопинговых правил, с нас уже сняты, - сказала Шойгу. - Мы очень продуктивно отработали все замечания и выполнили все требования по исключению повторных нарушений. Более того, мы поняли, что употребление запрещенных препаратов часто бывает связано с недостаточной информированностью и отсутствием знаний в этой области. Например, необходимо было отучить спортсменов от того, чтобы пить из той же бутылки, из которой пьют спортсмены-любители, проверять абсолютно все, что спортсмены принимают в пищу, все лекарства".



"Постоянно напоминаем о "принципе строгой ответственности", что именно спортсмен отвечает за то, что попадает в его организм. Необходимо было учить правильно заполнять систему АДАМС и ввести большой образовательный план по антидопинговой политике. Несмотря на все баны, у нас регулярно берут пробы, и сегодня мы сдаем их максимально успешно", - добавила Шойгу.