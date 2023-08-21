Гимнастка Солдатова опубликовала философский пост

Гимнастка Солдатова рассказала о том, что считает истинной красотой
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поделилась мнением об истиной красоте.
«Истинная красота — это намного больше, чем просто симпатичное лицо и хорошая фигура. Это совокупность уверенности в себе, личности и того, как человек относится к другим людям, умения любить.
А еще внутренний покой и счастье поддерживают красоту женщины. И любовь мужчины, которого ты выбрала для себя», — заявила Солдатова.
Профессиональную карьеру Солдатова завершила в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спортсменка признавалась в личном блоге, что два года боролась с булимией, и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.
Солдатова является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачете.