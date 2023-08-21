Гимнастка Солдатова опубликовала философский пост

«Истинная красота — это намного больше, чем просто симпатичное лицо и хорошая фигура. Это совокупность уверенности в себе, личности и того, как человек относится к другим людям, умения любить.



А еще внутренний покой и счастье поддерживают красоту женщины. И любовь мужчины, которого ты выбрала для себя», — заявила Солдатова.