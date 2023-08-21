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Гимнастка Солдатова рассказала о том, что считает истинной красотой

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала в своих социальных сетях пост, в котором поделилась мнением об истиной красоте.

Гимнастка Солдатова опубликовала философский пост
© РИА Новости

«Истинная красота — это намного больше, чем просто симпатичное лицо и хорошая фигура. Это совокупность уверенности в себе, личности и того, как человек относится к другим людям, умения любить.

А еще внутренний покой и счастье поддерживают красоту женщины. И любовь мужчины, которого ты выбрала для себя», — заявила Солдатова.

Профессиональную карьеру Солдатова завершила в декабре 2020 года в возрасте 22 лет. Спортсменка признавалась в личном блоге, что два года боролась с булимией, и это расстройство сильно подорвало ее моральное и психическое состояние.

Солдатова является трехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы по художественной гимнастике в командном зачете.

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