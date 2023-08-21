Российские спортсмены выступят на Кубке мира по самбо

«В этом году мы возобновляем практику проведения кубков мира по самбо на разных континентах. Увеличивая число международных соревнований, мы помогаем спортсменам приобретать новый опыт и повышать профессиональное мастерство.



Я очень рад, что в этом году на Кубок мира в Азии приедут представители сразу трех континентов – Азии, Европы и Африки. При этом зрители вновь увидят поединки по боевому самбо среди женщин. Данный формат становится все более востребованным у болельщиков. Уверен, у него большое будущее», — заявил Шестаков.