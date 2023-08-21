Призер Паралимпийских игр Мошкович сменила спортивное гражданство

«В рядах паралимпийцев практически нет спортсменов, пожелавших сменить спортивное гражданство. Исключение составляет лишь велосипедистка Светлана Мошкович. Она уже давно живёт в Австрии, получила там образование. Именно поэтому мы не стали ей чинить никаких препятствий. Наши паралимпийцы понимают, что государство защищает их в этой непростой ситуации. Работают, тренируются, как и раньше. Ждут стартов», – приводит слова Рожкова ТАСС.