Гребцы-юниоры из России не примут участия в Первенстве Европы

Юниорская сборная команда России не примет участия в Первенстве Европы до 23 лет, которое пройдёт с 25 по 27 августа в Крефельде (Германия) из-за отказа в выдаче виз принимающей стороной. При этом заявки на участие в соревнованиях оргкомитет принял, спортсмены числятся в списке участников турнира. Об этом сообщил главный тренер сборной России Александр Зюзин.