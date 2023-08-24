Кубок мира по самбо завершился победой россиян

Сборная России по самбо стала безоговорочным победителем общего зачета Кубка мира в Чолпон-Ате (Киргизиия), который проходил с 22 по 23 августа.

Золотые медали России принесли Харун Тлишев (до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг), Татьяна Федорова (до 50 кг), Ангелина Коробкина (до 54 кг), Алена Алехина (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Елена Алленова (до 80 кг), Федор Дурыманов (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг) и Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг).