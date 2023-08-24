Кубок мира по самбо завершился победой россиян
Сборная России по самбо стала безоговорочным победителем общего зачета Кубка мира в Чолпон-Ате (Киргизиия), который проходил с 22 по 23 августа.
По итогам соревнований российские спортсмены выиграли 15 золотых, 10 серебряных и семь бронзовых медалей. Второе место заняли представители Казахстана (5-0-11), третье — команда Узбекистана (3-8-7).
Золотые медали России принесли Харун Тлишев (до 58 кг), Али Дагоев (до 71 кг), Станислав Скрябин (до 79 кг), Шамиль Гаджиев (до 88 кг), Денис Баканов (до 98 кг), Яна Полякова (до 72 кг), Татьяна Федорова (до 50 кг), Ангелина Коробкина (до 54 кг), Алена Алехина (до 59 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг), Таисия Киреева (до 72 кг), Елена Алленова (до 80 кг), Федор Дурыманов (до 64 кг), Ренас Зайнутдинов (до 71 кг) и Абдулхалим Джаватханов (до 98 кг).
«Российские спортсмены показали традиционно высокий уровень спортивного мастерства. Также хотел бы отметить выступление самбистов из Казахстана, Узбекистана и Киргизии», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
Российские и белорусские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.