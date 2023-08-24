Тренер сборной России по гребле рассказал про пропуск чемпионата

Главный тренер сборной России по академической гребле Александр Зюзин в эфире «Матч ТВ» рассказал, что в Международной федерации гребного спорта (World Rowing) шли навстречу россиянам по вопросу участия в чемпионате Европы до 23 лет в Германии, но спортсменам было отказано в выдаче виз без объяснения причин.

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Ранее стало известно, что сборная России по гребле не выступит на турнире в связи с отказом принимающей стороны выдавать визы. Первенство Европы пройдет 26–27 августа в Крефельде (Германия).

— Проходила сложная регламентная процедура в международной федерации. Оргкомитет допустил (до старта), как и федерация. Все регламентные действия мы сделали. Позавчера и вчера надеялись, что визы нам дадут. Мы готовы были ехать.

Но в визах нам отказали без объяснений. Тишина. Накануне международная федерация посодействовала по визам, там сказали, что просили пустить россиян. Но ответа не было. Отказали всем. Команду допускали в сильно усеченном составе. Из 14 олимпийских классов нам дали только два. Но даже на эти два не дали визы.

— Будете жаловаться?

— Международная федерация идет навстречу и делает все возможное, но на посольство повлиять нельзя. Плакать не будем. Вскоре в Сербии пройдет чемпионат мира. И мы туда поедем.

— Как ребята отреагировали?