Винер прокомментировала успехи китайских гимнасток

«Китайские гимнастки добились феноменального результата. Это случилось благодаря тому, что команду тренирует российская участница трёх Олимпиад Анастасия Близнюк, имеющая в активе две золотые и одну серебряную награду. Она сама стала великолепной гимнасткой благодаря нашим передовым тренерским методикам. Весь этот опыт Близнюк использовала и использует в работе с командой Китая.



Успешное выступление этой команды на чемпионате мира является очень хорошей заявкой на золото Олимпиады. Я с Анастасией всё время на связи, очень тепло поздравила её как после многоборья, так и потом. Блестящий результат, по-другому не скажешь. Она была очень довольна, что я её поздравила», — сказала Винер в интервью ТАСС.