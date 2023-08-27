$94.71+0.31102.26-0.21

Российская гимнастка назвала цель отстранения страны от мировых соревнований

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года в художественной гимнастике и многократная чемпионка мира Дарья Дмитриева назвала цель, которую преследует Международная федерация гимнастики (FIG), отстраняя россиян от турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская гимнастка назвала цель отстранения страны от мировых соревнований
© РИА Новости

«Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — заявила Дмитриева.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также не будут допущены к участию судьи и официальные лица из России.

2