Российская гимнастка назвала цель отстранения страны от мировых соревнований

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года в художественной гимнастике и многократная чемпионка мира Дарья Дмитриева назвала цель, которую преследует Международная федерация гимнастики (FIG), отстраняя россиян от турниров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все только и ждут, чтобы мы опустили руки и перестали тренироваться. Именно в этом цель нашего отстранения. Но мы не имеем права их опускать», — заявила Дмитриева.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.