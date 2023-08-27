Гимнастка Дмитриева назвала цель отстранения спортсменов из РФ

Гимнастка Дарья Дмитриева, серебряная медалистка Игр-2012, заявила, что российские спортсменки не имеют права опускать руки и прекращать тренироваться. Об этом пишет РИА «Новости».

Российские гимнастки, также как и представительницы других видов спорта, в настоящее время отстранены от выступления в международных турнирах.

Западные федерации ждут, чтобы российские спортсменки «опустили руки и перестали тренироваться», предположила Дмитриева.

По ее мнению, именно в этом цель отстранения спортсменок. Она добавила, что гимнастки на фоне сложившейся ситуации не имеют права так поступать.

По данным агентства, после этой фразы чемпионка Европы 2021 года в составе сборной России Лала Крамаренко заплакала.

«Ты классная, все будет», - постаралась утешить ее Дмитриева.

Напомним, что в августе прошли II Игры стран СНГ. На второй медальный день российские спортсмены завоевали 24 золотые медали. В частности, на пьедестал поднялись гимнастки Арина Аверина (обруч), Лала Крамаренко (булавы, лента),