Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой США в многоборье

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз выиграла свой восьмой титул чемпионки США в многоборье.

Спортсменка победила на турнире в Сан Хосе (штат Калифорния), набрав в сумме за выступления 118,450 балла. Второе место заняла Шилиз Джонс (114,550), третьей стала Линн Вонг (111,100).

26 летняя Байлз установила рекорд среди женщин и мужчин по количеству побед на национальном первенстве в многоборье. Гимнастка опередила Альфреда Йохима, который выиграл свою седьмую золотую медаль в многоборье в 1933 году. Также Байлз стала самой возрастной спортсменкой, которая побежала на чемпионате США.

Летом 2023 года американская гимнастка вернулась на соревнования после двухлетней паузы в карьере. В августе 2021 года гимнастка снялась с финала многоборья по ходу Олимпиады 2020 в Токио из за психологических проблем. Позже она смогла выступить в упражнении на бревне, где стала третьей, и приостановила выступления в спорте.