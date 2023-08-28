Симона Байлз стала самой титулованной гимнасткой США в многоборье

Симона Байлз побила рекорд 90‑летней давности и стала самой титулованной гимнасткой США в многоборье
Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз выиграла свой восьмой титул чемпионки США в многоборье.
Спортсменка победила на турнире в Сан Хосе (штат Калифорния), набрав в сумме за выступления 118,450 балла. Второе место заняла Шилиз Джонс (114,550), третьей стала Линн Вонг (111,100).
26 летняя Байлз установила рекорд среди женщин и мужчин по количеству побед на национальном первенстве в многоборье. Гимнастка опередила Альфреда Йохима, который выиграл свою седьмую золотую медаль в многоборье в 1933 году. Также Байлз стала самой возрастной спортсменкой, которая побежала на чемпионате США.
Летом 2023 года американская гимнастка вернулась на соревнования после двухлетней паузы в карьере. В августе 2021 года гимнастка снялась с финала многоборья по ходу Олимпиады 2020 в Токио из за психологических проблем. Позже она смогла выступить в упражнении на бревне, где стала третьей, и приостановила выступления в спорте.
На счету Байлз семь олимпийских медалей: четыре золотых, одна серебряная и две бронзовые. Она является рекордсменкой по количеству медалей чемпионатов мира — 25 (19 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых).