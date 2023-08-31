Сальников рассказал, в каком случае Ефимова сможет выступить на ЧР

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова сможет выступить на чемпионате России, если выполнит все условия по допуску до турнира, состав на который формирует регион, сообщил «Матч ТВ» президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Ефимова сообщила о возобновлении соревновательной практики и намерении выступить на ноябрьском и апрельском чемпионатах России.
— У нас команду на чемпионат России комплектует регион в соответствии с положением Минспорта о чемпионате России. Если она выполнит все требования, то будет допущена, — сказал Сальников «Матч ТВ».
В федерации плавания Московской области «Матч ТВ» сообщили, что Ефимова для получения заявочного результата может выступить на соревнованиях Центрального федерального округа, запланированных для проведения в октябре. Предварительно их планируют провести в Рузе.