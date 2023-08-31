CAS дисквалифицировал тяжелоатлетку Каширину на восемь лет

"28 августа 2023 года апелляции Российского антидопингового агентства и Всемирного антидопингового агентства были удовлетворены, решение ДАК РУСАДА было отменено Спортивным арбитражным судом. Спортсменка была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на срок восемь лет начиная с даты вынесения решения с зачетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 13 ноября 2020 года по 30 июня 2022 года", - говорится в заявлении.