Тренер Кашириной сообщил, что у спортсменки нет денег для подачи апелляции

"Я не ожидал, что CAS отменит оправдательный приговор и дисквалифицирует Татьяну на восемь лет. Я рассчитывал, что вся эта история давно закончилась и спортсменка будет продолжать выступать. Восемь лет - это огромный срок, и понятно, что Каширина не вернется в тяжелую атлетику. Что касается возможности подачи апелляции, то для этого нужны очень большие деньги, которых ни у кого нет", - сказал Краснов.