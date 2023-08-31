Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс

«К сожалению, сегодня ушел из жизни Анатолий Сасс. Это большая потеря для всего отечественного гребного спорта. Он был не только отличным спортсменом, но и прекрасным преподавателем в вузе. Я уже поговорил с его супругой и выразил глубокие соболезнования. Федерация обязательно поможет с похоронами», – рассказал Свирин.