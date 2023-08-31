Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил о смерти олимпийского чемпиона по академической гребли Анатолия Сасса. Об этом сообщает ТАСС.
Спортсмену было 87 лет. Свирин также добавил, что Федерация гребного спорта собирается помочь с похоронами Сасса.
«К сожалению, сегодня ушел из жизни Анатолий Сасс. Это большая потеря для всего отечественного гребного спорта. Он был не только отличным спортсменом, но и прекрасным преподавателем в вузе. Я уже поговорил с его супругой и выразил глубокие соболезнования. Федерация обязательно поможет с похоронами», – рассказал Свирин.
Алексей Свирин стал олимпийским чемпионом в академической гребле в 1968 году. Тогда его партнёром стал Александр Тимошин. Кроме того, в 1965 году Сасс завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в соревнованиях одиночек.
Ранее стало известно о смерти народного артиста России Валерия Егорова.