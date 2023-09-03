Российские тхэквондисты не смогли завоевать медалей на Гран‑при в Париже

Россиянки Елизавета Степанова, Кристина Адебайо и Полина Хан не смогли завоевать медали на этапе серии Гран при по тхэквондо в Париже.

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Заключительный день соревнований проходит в воскресенье. Бронзовая призерка ЧМ 2023 Полина Хан, выступающая в весовой категории свыше 67 кг, в 1/8 финала проиграла представительнице Великобритании Ребекке Макгоуэн.

Россиянка Елизавета Степанова (свыше 67 кг) не смогла пройти первый раунд, уступив Светлане Осиповой из Узбекистана.

Бронзовая призерка юношеских Олимпийских игр 2018 Кристина Адебайо (свыше 67 кг) в стартовом поединке уступила сопернице из Южной Кореи — Дабин Ли.