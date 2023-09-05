Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева остаётся в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в опубликованном на сайте документе.

Помимо Исинбаевой, в состав комиссии входит французский биатлонист Мартэн Фуркад, испанский баскетболист Пау Газоль, венгерский пловец Даниэль Гюрта, шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, немецкая фехтовальщица на шпагах Бритта Хайдеман, японский фехтовальщик-рапирист Юки Ота, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, норвежская лыжница Астрид Якобсен и польская велогонщица Мая Влощовская.

Знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева является членом комиссии спортсменов МОК с 2016 года.