Российские скейтбордисты не выступят на Олимпиаде в Париже

"У нас нет никаких шансов попасть на Олимпийские игры, - сказал Вдовин. - Личный контакт с международной федерацией у нас очень хороший, он всегда таким был, мой статус посла международной федерации в странах СНГ сохранен. В то же время даже на большие федерации оказывается огромное давление, что говорить о скейтбординге. Мы остаемся в статусе недопущенных, но, может, соревнования, которые мы проводим внутри страны, такие как Grand Skate Tour, в культурным плане для нас более важны, чем Олимпиада".