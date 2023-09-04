Экс-синхронистка Шишкина рассказала, как взяла ипотеку на 30 лет

Алла Шишкина рассказала о том, как взяла ипотеку на 30 лет.

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Шишкина – трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию.

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– У тебя в профиле написано: журналист и и блогер. Это сейчас основной вид деятельности?

– Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь.

– Прям зарабатываешь?

– А что делать? Блогерство дает какой-то минимальный доход от рекламы. Куда больше набегает за ведение мероприятий. Если делать это чаще, то будет нормально. Плюс там мне нравится сам процесс. Еще периодически ведем на НТВ «Столото» с Димой Губерниевым – тоже хорошая работа.

– Все это хоть немного сопоставимо с тем, что ты получала, когда была действующей спортсменкой?

– Да я сейчас больше зарабатываю! Синхронное плавание – спорт для бедных. Мы получали серьезные суммы раз в 4 года, за Олимпийские игры. А в остальное время – я не считаю, что 120 тысяч рублей в месяц при том, что пашешь по 10 часов 6 дней в неделю, – достойная зарплата.

– А клубы? По легенде, спортсмен топ-уровня суммарно меньше 200 не получает.

– Поверь, получает. У нас было меньше 200. А сейчас у меня только ипотека 220 тысяч.

– Оу. Только порадуюсь, что можешь себе такое позволить.

– Сначала думала, что избавлюсь от нее через год. Но, к сожалению, все затянулось, и теперь, похоже, придется выплачивать до победного.

– Сколько осталось?

– 30 лет.

– Что? 30 лет по 220 тысяч?!

– Представляешь?

– Нет.

– Вот и я не представляла. Так что даже мама решила помочь: продала свою двухкомнатную квартиру и отдала эти деньги, чтобы я загасила часть и нужно было платить меньше. Это ЖК Долина Сетунь, 70 квадратов. Просто дом хороший.

– А зачем?

– Инвестиция.

– Еще уточнение про заработок синхронисток. 14 побед на чемпионатах мира – за это тоже ничего не полагается?

– Сильно меньше, чем за Олимпиаду. Впервые я стала чемпионкой мира в Риме-2009. С той победы смогла купить маме машину. Но стоила она меньше миллиона. Так что мы не футболисты, не хоккеисты и даже не легкоатлеты с «Бриллиантовой лиги».

– Правда, что если выиграть три Олимпиады, можно ничего больше не делать – и хватит на всю жизнь?