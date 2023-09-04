Тарасова поддержала слова Баха против бойкота Олимпиады

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержада главу Международного олимпийского комитета (МОК), который выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года, передает "Спорт-Экспресс".

"Томас Бах, как руководитель, абсолютно правильно обратился к своим коллегам в других странах, призывая их к определенному порядку. Я с ним согласна", - сказала Тарасова.

Украина ранее заявляла, что может не поехать на Олимпиаду, если к участию в Играх будут допущены атлеты из России. Премьер Украины Денис Шмыгаль утверждал, что вокруг Украины образовалась коалиция стран, которая тоже может присоединиться к бойкоту.