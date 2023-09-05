Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Мужская и женская сборные России по водному поло лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС заявил глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов .

"У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде, - сказал Шаронов. - Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования".

"Но сборные продолжают усиленную подготовку, тренировки. Времени даром не теряем. Надеемся выступить на Играх БРИКС и Играх дружбы", - отметил он.

В понедельник Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, по причине чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, в дуэтах и группах в синхронном плавании.