Матыцин оценил критерии World Aquatics по допуску россиян на соревнования

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил критерии допуска российских спортсменов на международные соревнования от Международной федерации плавания (World Aquatics), отметив, что они выглядят более детализированными, чем рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
В понедельник World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Среди условий — отсутствие национальной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Таким образом, россияне не смогут участвовать в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже в синхронном плавании и водном поло.
— Решение World Aquatics более детализировано (по сравнению с рекомендациями МОК), больше ограничений по участию спортсменов. Как отметил Сальников, надо тщательно и детально продумать и дать ответ — участвуем или нет на таких условиях, — передает слова Матыцина корреспондент «Матч ТВ».
Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.