Матыцин оценил критерии World Aquatics по допуску россиян на соревнования

В понедельник World Aquatics утвердила критерии, которые позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе. Среди условий — отсутствие национальной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. Таким образом, россияне не смогут участвовать в отборе к Олимпийским играм 2024 года в Париже в синхронном плавании и водном поло.