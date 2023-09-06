Французским спортсменам могут запретить участвовать в ОИ-2024

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило комиссию Французского антидопингового агентства (AFLD) в принятии решений, «явно не соответствующих ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда», и пригрозило санкциями. Об этом сообщает France 24.

WADA указало на три недавних решения французских властей по допингу и раскритиковало эти решения за «недостаточную жесткость».

Дисциплинарная комиссия AFLD в ответ осудила «невероятную попытку давления» со стороны WADA.

В комиссии отметили, что получили от WADA письмо, «предписывающее им изменить свое поведение» под угрозой «процедуры несоблюдения требований и возможных санкций».

В комиссии напомнили, что до летней Олимпиады в Париже осталось всего 11 месяцев и обвинили WADA в «настоящем шантаже».

«Они угрожают возбудить судебное разбирательство, которое может привести к запрету для французских спортсменов на участие в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также к запрету для Франции на проведение таких соревнований», - отметили в комиссии.

Также там подчеркнули, что с момента своего создания дисциплинарная комиссия по допингу приняла несколько сотен решений, ни одно из которых не было оспорено WADA.

В 2018 году французская антидопинговая служба была разделена на две части.