Член сборной России попала в реанимацию после падения с лошади

Член сборной России по конному спорту доставлена в реанимационное отделение Красноармейской центральной районной больницы после падения с лошади. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

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«Состояние тяжелое, имеется угроза жизни. Решается вопрос о переводе санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара», — заявили в прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. Девушку придавила лошадь. Бригада скорой помощи экстренно доставила 16 летнюю спортсменку в больницу. Она находилась без сознания.

В конце мая испанский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико в тяжелом состоянии попал в больницу после неудачного падения с лошади.