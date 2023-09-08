Пострадавших в Ленобласти велогонщиц перевели в больницы Санкт‑Петербурга

— Три девочки 14 и 15 лет, пострадавшие на трассе «Скандинавия», переведены по результатам телемедицинских консультаций из больницы Ленобласти в городские больницы Санкт Петербурга. Две девочки — в детскую больницу № 2 Марии Магдалины и еще одна — в центр высоких технологий имени Раухфуса, — говорится в сообщении.

В Комитете отметили, что к пострадавшим начали приезжать родители. В настоящее время девочки находятся в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла в четверг в Выборгском районе на трассе «Скандинавия». 31 летний водитель грузовика по неустановленной причине совершил наезд на двигавшийся впереди легковой автомобиль, сопровождавший группу из 11 велогонщиц в возрасте 14–15 лет. В результате ДТП две спортсменки от полученных травм скончались на месте. Еще семь девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу.