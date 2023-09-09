CAS лишил российскую тяжелоатлетку Каширину титулов чемпионки мира и Европы

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину всех титулов, завоёванных в период с 2013 по 2017 год. В частности, Каширина потеряла три титула чемпионки мира, три титула чемпионки Европы и ряд других крупных побед.

Напомним, в конце августа 2023 года отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу серебряного призёра Олимпийских игр 2012 года Кашириной. Организация приняла решение дисквалифицировать Каширину на восемь лет — до января 2030 года.