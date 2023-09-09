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Тренер оценил лишение титулов чемпионки мира российской тяжелоатлетки

Тренер Владимир Краснов оценил то, что российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину лишили трех титулов чемпионки мира и трех побед на чемпионатах Европы. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренер оценил лишение титулов чемпионки мира российской тяжелоатлетки
© РИА Новости

Специалист заявил, что оспаривать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не имеет смысла.

«В суде Лозанны будут сидеть те же иностранцы. Сейчас там были итальянец и немка. Куда сейчас ни суйся, везде политика, а не спорт», — посчитал он.

CAS вынес решение по делу Кашириной ранее 9 сентября. Россиянку лишили титулов, завоеванных в период с 2013-го по 2017 год. Отмечается, что 32-летняя спортсменка также потеряла мировые рекорды в рывке, толчке и сумме, установленные в 2014-м.

31 августа CAS отменил оправдательный приговор Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА по делу о нарушении антидопинговых правил Кашириной. Она была дисквалифицирована на восемь лет. Отстранение начало отсчитываться с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 9 января 2030 года.