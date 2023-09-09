Тяжелоатлетку Каширину лишили трех побед на ЧМ из-за допинга

Российское антидопинговое агентство лишило тяжелоатлетку Татьяну Каширину титулов чемпионки мира 2013, 2014 и 2015 годов из-за нарушения допинговых правил. Об этом пишет Inside The Games.

По данным портала, РУСАДА аннулировало все спортивные результаты Кашириной за период с с 1 апреля 2013 года по 19 июня 2017 года.

Кроме того, агентство лишило спортсменку мировых рекордов в рывке, толчке и сумме, которые были установлены на чемпионате мира в Казахстане в 2014 году.