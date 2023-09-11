Российские спортсмены не сумели выиграть ЧМ по пляжному самбо

В Доминиканской Республике завершился чемпионат мира по пляжному самбо, сообщает Международная федерация самбо на своем официальном сайте.

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Первое место заняла сборная Румынии. На втором месте расположились казахстанские самбисты. Тройку лучших замкнули сборные Коста-Рики и представители России. Отметим, что россияне на этом турнире выступали под названием ФИАС-1.

Турнир проходил в городе Хуан-Долио с 9 по 10 сентября. В первый день спортсмены соревновались в индивидуальном зачете, а во второй — в командном турнире.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.