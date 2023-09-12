Международные спортивные игры «Дети Азии» 2024 года презентовали на ВЭФ

Глава Республики Саха Якутия Айсен Николаев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке презентовал министру спорта России Олегу Матыцину международный турнир «Дети Азии», который пройдет в Якутии в 2024 году, сообщает пресс служба Минспорта.

© Международный комитет «Дети Азии»

Всего на соревнованиях ожидается участие более 25 иностранных сборных. Следующие игры пройдут в Якутии с 25 июня по 7 июля 2024 года.

— Делегации многих стран уже приезжали в Республику и подтвердили свое участие в Играх. На днях в Якутии завершился международный турнир по вольной борьбе, собравший представителей 15 стран. В рамках ВЭФ в павильоне Якутии запланирован турнир по масс реслингу, на который заявились представители более 20 стран, — отметил Николаев.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин положительно оценил презентацию соревнований и выразил поддержку спортивному мероприятию.

Также во время обхода Улицы Дальнего Востока делегация Минспорта во главе с Матыциным посетила стенды Камчатского края, Республики Бурятия, Амурской области и Приморского края. У стенда Приморья глава российского спортивного ведомства совместно с министром спорта Приморского края открыл выставку, посвященную международным спортивным играм «Дети Приморья», прошедшим во Владивостоке накануне в июле.

Кроме того, в павильоне «Арена ГТО» Минспорта России Матыцин дал старт Гран При по гребле индор.

— Атмосфера на Дальнем Востоке очень соревновательная. Благодарю наших партнеров из дружественных стран — мы видим, как мы все друг другу помогаем в непростое время. Хочу пожелать участникам соревнований здоровья, побед, гордости за ваши достижения. Занимайтесь спортом, который дарит радость и ощущение единства, — обратился Матыцин к участникам турнира.