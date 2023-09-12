Пловчиха Сподаренко рассказала о переходе в сборную Казахстана

«Хочу ли, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а». Пловчиха Сподаренко, перешедшая в Казахстан, об участии россиян в Играх-2024
Пловчиха Софья Сподаренко рассказала о переходе в сборную Казахстана.
– У меня день рождения 26 февраля. Люди ради меня сидели, старались поулыбаться. Тогда ни о каком отстранении речи не шло, но мы понимали, что ничего хорошего с российским спортом не будет и надо что-то думать.
– То есть ты сразу все поняла?
– Я все-таки совершеннолетняя, довольно давно плаваю. Сначала 2016-й год, и вот теперь 24 февраля. Поэтому никаких иллюзий. Я написала главному тренеру казахстанской сборной 1 или 2 марта (очевидно, речь про 2022 год – Sports.ru).
– Какие у тебя ожидания от Олимпиады в Париже?
– Конечно, я туда хочу. Это моя главная цель. Мне уже довольно много лет для плавания (25 лет – Sports.ru). Мне хочется, чтобы все спортсмены были в равных условиях и могли выступать. Но у меня нет иллюзий, что спорт вне политики. Такое уже нельзя говорить вслух без смеха.
Я очень хочу, чтобы российские спортсмены выступали. Но хочу ли я, чтобы они, в том числе мои кореша, приехали, и их закидали там ссаными тряпками? Не-а, – сказала Сподаренко в интервью на ютуб-канале Вити Кравченко.
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«Хочу ли, чтобы моих корешей закидали ссаными тряпками? Не-а». Пловчиха Сподаренко, перешедшая в Казахстан, об участии россиян в Играх-2024