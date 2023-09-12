Путин высказался о вероятном недопуске россиян на Олимпийские игры

Президент России Владимир Путин рассказал об отношении к вероятному недопуску российских спортсменов на Олимпийские игры.

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МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. МОК не направил ОКР приглашение на Игры 2024 года в установленную дату 26 июля.

— Что вы можете сказать нашим спортсменам, для которых Олимпийские игры — цель жизни? Они прямо ждут, и им придется ее пропустить.

— Конечно, мы должны руководствоваться интересами спортсменов в данной ситуации. Некоторые из них годами или десятилетиями готовились к важнейшим стартам, должны сами для себя принять определенные решения.

Но что касается самого олимпийского движения, я бы вот что сказал: думаю, что сегодняшнее руководство международных федераций и Международного Олимпийского комитета, они извращают идеи Пьера де Кубертена. Спорт должен быть вне политики. Он должен не разъединять, а объединять людей.

Что произошло за последние десятилетия? Олимпийское движение попало в ловушку финансовых интересов, произошла недопустимая коммерциализация международного спорта, — сказал Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.