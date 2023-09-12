Тарасова оценила мнение Путина о российских олимпийцах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что согласна с позицией Владимира Путина по поводу возможного участия российских атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
12 сентября Путин заявил, что сами спортсмены должны принимать решение об участии в соревнованиях.
"Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он эту позицию высказал. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен", - заявила Тарасова.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.