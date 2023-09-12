Тарасова оценила мнение Путина о российских олимпийцах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что согласна с позицией Владимира Путина по поводу возможного участия российских атлетов на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

12 сентября Путин заявил, что сами спортсмены должны принимать решение об участии в соревнованиях.

"Абсолютно с ним согласна и благодарна ему за то, что он эту позицию высказал. Никто не сбавляет темпа, все готовятся, все трудятся. Жизненный путь спортсмена важен", - заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.