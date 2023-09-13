Российский гребец рассказал о дилемме из-за выступления под нейтральным флагом

Призер Олимпийских игр по гребле на каноэ Иван Штыль рассказал о дилемме из-за выступления под нейтральным флагом. Его слова передает ТАСС.

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Штыль заявил о неоднозначном отношении к выступлению без национальной символики.

«Что касается выступлений под нейтральным флагом, то для реализации профессионала это нормально, как для гражданина страны — не нормально. Поэтому в каждом спортсмене сейчас эти два фактора ведут борьбу», — отметил он.

Ранее Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В организации заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.