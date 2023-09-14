Гимнастка Татарева показала растяжку в вечернем платье

Российская гимнастка Анастасия Татарева опубликовала новый пост в социальных сетях, в котором похвасталась своей растяжкой. Спортсменка выполнила несколько махов, стоя на каблуках в вечернем платье.

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«Здесь я могла бы сделать старт продаж по растяжке, но этого не будет. Оцените, как вам видео?» — написала гимнастка.

Анастасия Татарева выиграла олимпийское золото в многоборье на Играх в Рио-2016. На Олимпиаде в Токио в этой же дисциплине она стала серебряным олимпийским призером. Татарева — двукратная победительница Европейских игр, шестикратная чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.