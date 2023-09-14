Левитин: спортсмены из России могут выступить в Азии

Левитин: «Думаю, ОКР с коллегами постараются урегулировать отношения, чтобы россияне могли выступать в Азии»
Помощник президента РФ, первый вице президент Олимпийского комитета России (ОКР) Игорь Левитин считает, что ОКР сумеет урегулировать отношения с коллегами из Олимпийского совета Азии, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в азиатских турнирах.
Расширенное заседание комиссии спортсменов ОКР проходит в Москве в четверг. На заседание зарегистрированы более 200 гостей, в том числе из Белоруссии.
— Ситуация усугубляется взаимоотношениями ОКР и комитета Азии, я уже говорил об этом во Владивостоке. У них начались проблемы, только мы обозначили переход туда. Мы понимаем, что это политическое давление не только на спортсменов и страну, но и на общественную организацию — святое дело в спорте. Она не должна быть связана с государством. Думаю, ОКР с нашими коллегами из Азии постараются урегулировать отношения, чтобы наши спортсмены могли выступать в Азии, — передает слова Левитина корреспондент «Матч ТВ».