Левитин: спортсмены из России могут выступить в Азии

— Ситуация усугубляется взаимоотношениями ОКР и комитета Азии, я уже говорил об этом во Владивостоке. У них начались проблемы, только мы обозначили переход туда. Мы понимаем, что это политическое давление не только на спортсменов и страну, но и на общественную организацию — святое дело в спорте. Она не должна быть связана с государством. Думаю, ОКР с нашими коллегами из Азии постараются урегулировать отношения, чтобы наши спортсмены могли выступать в Азии, — передает слова Левитина корреспондент «Матч ТВ».