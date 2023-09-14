Власти финансово поддержат отстраненных от турниров олимпийцев
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о планах организации финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Соответствующее заявление он сделал на расширенном заседании коллегии ОКР рассказал, передает ТАСС.
По его словам, ОКР, хоть и является общественной организацией, готов к восполнению потерь, которые неизбежно возникают у российских спортсменов.
«Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России - тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишен возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях. Либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы [об осуждении СВО] и не участвует в подобных мероприятиях», — подчеркнул Поздняков.
Весной текущего года Международный олимпийский комитет обратился к международным федерациям с рекомендациям допускать до соревнований не поддерживавших СВО россиян в качестве нейтральных атлетов.
При этом организация предложила отказывать в участии спортсменам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.