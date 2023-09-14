Глава ОКР: бойкот Олимпиады невозможен

«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.



Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал Поздняков.