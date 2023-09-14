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Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»

Станислав Поздняков заявил, что Россия не может бойкотировать Олимпиаду.

Глава ОКР: бойкот Олимпиады невозможен
© Sports.ru

Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.

Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал Поздняков.

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