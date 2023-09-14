Глава ОКР: бойкот Олимпиады невозможен

Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»
Станислав Поздняков заявил, что Россия не может бойкотировать Олимпиаду.
Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
«Бойкот невозможен, так как нас никуда не приглашают. А дальше, это выбор каждого человека. Мы говорим не о детях, а о зрелых гражданах.
Каждый делает свой выбор, но в соответствие со своим свободным выбором каждый будет нести и ответственность. Российское олимпийское сообщество обладает достаточной зрелостью, чтобы принять свое решение», – сказал Поздняков.
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Станислав Поздняков: «Бойкот Олимпиады невозможен. Каждый сделает свободный выбор и в соответствии с ним будет нести ответственность»