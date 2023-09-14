МОК запретил ОКР финансировать подготовку спортсменов в нейтральном статусе

«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.



Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.