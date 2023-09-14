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Поздняков о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»

Поздняков ответил на вопрос о финансировании нейтральных атлетов на Олимпиаде.

МОК запретил ОКР финансировать подготовку спортсменов в нейтральном статусе
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Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.

Станислава Позднякова спросили, будет ли ОКР финансировать тех, кто решит ехать в Париж.

«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.

Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.

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