МОК запретил ОКР финансировать подготовку спортсменов в нейтральном статусе

Поздняков о россиянах в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024: «МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов»
Поздняков ответил на вопрос о финансировании нейтральных атлетов на Олимпиаде.
Слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) передает корреспондент Sports.ru Наталья Марьянчик.
Станислава Позднякова спросили, будет ли ОКР финансировать тех, кто решит ехать в Париж.
«Для ответа на этот вопрос нужно открыть рекомендации МОК от 28 марта, в которых написано, что нейтральный спортсмен с паспортом России или Беларуси не может ассоциироваться ни со своим государством, ни с государственными символами, ни со своим национальным олимпийским комитетом или национальной спортивной федерацией.
Таким образом МОК запретил нам финансировать подготовку этих спортсменов», – сказал Поздняков.
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