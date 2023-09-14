Олимпийский чемпион Рылов заявил об отказе подписывать политические декларации

«Как бы мы ни хотели, спорт уже стал частью большой политики - это уже давно видно», - отметил Рылов.

Ранее Международный олимпийской комитет назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. При этом решение об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже МОК пообещал принять «в надлежащее время».