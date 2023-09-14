Олимпийский чемпион Рылов заявил об отказе подписывать политические декларации
Двукратный олимпийский чемпион пловец Евгений Рылов заявил, что откажется подписывать декларацию политического содержания, если это станет условием Международного олимпийского комитета для допуска к соревнованиям. Об этом сообщает РИА Спорт.
«Спокойно отношусь, дело каждого спортсмена, кто-то вообще поменял гражданство. В МОК могут выдвинуть условия подписать декларацию, если мне такое предложат, я точно откажусь», - сказал Рылов.
Пловец также призвал дождаться позиции Минспорта и Олимпийского комитета России, чтобы видеть всю картину происходящего, пишет телеканал «Звезда».
«Как бы мы ни хотели, спорт уже стал частью большой политики - это уже давно видно», - отметил Рылов.
Ранее Международный олимпийской комитет назвал условия допуска до международных соревнований россиян и белорусов. В частности, сделать это они смогут только в нейтральном статусе. Кроме того до соревнований не допустят тех, кто активно поддерживает СВО, а также спортсменов, связанных с армией и органами безопасности своих стран. При этом решение об участии атлетов из России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже МОК пообещал принять «в надлежащее время».
Комментируя ситуацию с допуском спортсменов к Олимпиаде, президент России Владимир Путин подчеркнул, что атлеты должны сами принять для себя «определенные решения». По словам главы государства, в этом вопросе власти должны руководствоваться интересами спортсменов, которые годами шли к таким стартам.