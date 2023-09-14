В ОКР объяснили недопуск россиян на Азиатские игры

Международный олимпийский комитет (МОК) отказал российским спортсменам в возможности принять участие в Азиатских играх из-за непризнания результатов выборов руководства Олимпийского совета Азии. Об этом заявил РИА Новости президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В Международном олимпийском комитете в начале сентября заявили, что «концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам».

По словам Позднякова, ранее Олимпийский совет Азии предложил начать процесс возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, однако приглашения атлеты так и не получили.

«МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии и соответственно не позволил российским спортсменам принять участие в Азиатских играх. Надежды абсолютно нет», - пояснил Поздняков.