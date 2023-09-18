Российские самбисты выступят на Кубке мира в Сербии

"Формат проведения кубков мира доказал свою эффективность и востребованность как у спортсменов, так и у зрителей. Часто сложная логистика мешает спортсменам из разных стран принять участие в международных соревнованиях, поэтому уже в самое ближайшее время мы намерены сделать ежегодным проведение кубков мира на всех континентах. Это позволит самбистам со всех уголков земного шара получить необходимый опыт, повысить уровень профессионального мастерства и подойти к участию в главном турнире года календаря FIAS в оптимальной форме", - добавил он.