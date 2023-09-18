В ПКР отреагировали на заявление Галкиной, рассказавшей об унижениях от тренера

В ПКР отреагировали на заявление Галкиной, рассказавшей об унижениях со стороны бывшего личного тренера
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил «Матч ТВ», что Федерация спорта лиц с ПОДА (поражением опорно двигательного аппарата) должна принять меры после заявления двукратного призера чемпионатов мира по паралимпийскому велоспорту Елены Галкиной.
В понедельник Галкина в интервью РИА Новости рассказала, что на протяжении семи лет терпела унижения и оскорбления со стороны предыдущего личного тренера, но никак не могла разорвать с ним отношения.
— Старший тренер сборной России по велоспорту среди лиц с поражением опорно двигательного аппарата Екатерина Мухортова разбирается с этой ситуацией, Федерация спорта лиц с ПОДА тоже наверняка будет разбираться и примет меры, — сказал Рожков «Матч ТВ».
В последние годы Галкина тренируется под руководством Александра Лагутина. Фамилию предыдущего тренера она раскрывать не стала. На чемпионате мира в 2021 году россиянка завоевала серебряную и бронзовую награды.
В ПКР отреагировали на заявление Галкиной, рассказавшей об унижениях со стороны бывшего личного тренера
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