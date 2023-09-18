Украинка и россиянка не пожали друг другу руки после схватки на ЧМ по борьбе

Бронзовый призер чемпионата мира россиянка Екатерина Полещук и украинка Мария Винник не пожали друг другу руки после схватки 1/8 финала чемпионата мира по спортивной борьбе в Сербии, передает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

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В 1/8 финала турнира по женской борьбе в неолимпийской весовой категории до 55 кг Винник победила Полещук со счетом 2:1. После окончания поединка они не пожали друг другу руки, как это принято в борьбе в знак уважения соперника. Обе спортсменки после объявления победителя не подошли друг к другу.

Ранее в понедельник на турнире россиянка Анастасия Сидельникова и украинка Юлия Ткач также обошлись без традиционного рукопожатия.

Представитель Объединенного мира борьбы (UWW) сообщил «Матч ТВ», что руководство UWW рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира.

В субботу в четвертьфинале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг россиянин Абасгаджи Магомедов победил украинца Виталия Блесецкого, и после объявления победителя оба борца не пожали руки. Магомедов в интервью «Матч ТВ» заявил, что его рука всегда открыта для рукопожатий, но еще до поединка он понимал, что украинец не захочет идти на рукопожатие.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил «Матч ТВ», что Блесецкий не по собственному желанию не пожал руку Магомедову.