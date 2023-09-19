Мамиашвили: борцы Сидаков и Усманов справились с жуткими условиями

— Чемпионы мира Сидаков и Усманов справились с жуткими и безумными условиями, связанными со всей этой темой допуска и нейтральным статусом. Тяжелое испытание выпало на них, но они справились. От души поздравляю их с победой! Они сильны характером, побеждал характер наших борцов. Поздравляю Дагестан и Северную Осетию с этими медалями! — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».