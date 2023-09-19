Мамиашвили: борцы Сидаков и Усманов справились с жуткими условиями

«Чемпионы мира по борьбе Сидаков и Усманов справились с жуткими и безумными условиями» — Мамиашвили
Российские борцы вольного стиля Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов, выигравшие золотые медали на чемпионате мира в Сербии, справились с «жуткими и безумными» условиями, связанными с допуском россиян на международные соревнования в нейтральном статусе, сказал «Матч ТВ» президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
В понедельник Сидаков и Усманов выиграли золото в категориях до 74 кг и до 79 кг на чемпионате мира в Белграде. Российские борцы допущены на турнир решением Объединенного мира борьбы (UWW) в нейтральном статусе — без национальной символики, флага и гимна.
— Чемпионы мира Сидаков и Усманов справились с жуткими и безумными условиями, связанными со всей этой темой допуска и нейтральным статусом. Тяжелое испытание выпало на них, но они справились. От души поздравляю их с победой! Они сильны характером, побеждал характер наших борцов. Поздравляю Дагестан и Северную Осетию с этими медалями! — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».
Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября.