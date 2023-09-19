Матыцин: на Олимпиаде в Париже могут выступить 180 российских спортсменов

На Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае допуска к соревнованиям могут выступить 180 российских спортсменов, но эта цифра меняется каждый день. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин .

"Прогнозы не изменились, цифры были исходя из участия в отборочных соревнованиях, - сказал Матыцин. - Не смогут принять участия командные виды спорта, легкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре - 180 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта 2023 года МОК выступил с рекомендацией допускать россиян и белорусов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.