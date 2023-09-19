Умер бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте

— Выражаю искренние соболезнования родным Виталия Федоровича Дубко, всем жителям города. Не стало легенды отечественного спорта, почетного гражданина Краснодара, Героя труда Кубани. Он по праву останется в наших сердцах выдающимся тренером и наставником, воспитавшим чемпионов мира и Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Лучшим тренером мира по этому виду спорта.



Именем Виталия Федоровича названа краснодарская спортивная школа, где его воспитанники с гордостью продолжают дело любимого наставника и растят новых чемпионов. Вечная память! — написал Наумов в Telegram канале.