Умер бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте

Бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Дубко умер в возрасте 87 лет
Бывший главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Виталий Дубко ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.
— Выражаю искренние соболезнования родным Виталия Федоровича Дубко, всем жителям города. Не стало легенды отечественного спорта, почетного гражданина Краснодара, Героя труда Кубани. Он по праву останется в наших сердцах выдающимся тренером и наставником, воспитавшим чемпионов мира и Олимпийских игр по прыжкам на батуте. Лучшим тренером мира по этому виду спорта.
Именем Виталия Федоровича названа краснодарская спортивная школа, где его воспитанники с гордостью продолжают дело любимого наставника и растят новых чемпионов. Вечная память! — написал Наумов в Telegram канале.
Дубко возглавлял сборную России на Играх в 2000 и 2004 годах, под его руководством Ирина Караваева и Александр Москаленко стали первыми в истории олимпийскими чемпионами по прыжкам на батуте. В 2000 году Международная федерация прыжков на батуте признала Дубко лучшим тренером XX века.
Дубко — заслуженный тренер СССР и России.