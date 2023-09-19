Журова: от России ждут запрета своим спортсменам ехать на Олимпиаду

«Надо понимать: будут давить и ждать от нас, чтобы мы нашим спортсменам запретили туда ехать — они специально подводят нас к этому. И потом будут вести пропаганду: эта страна не уважает спортсменов. Хотя при этом бойкотами они делают то же самое: пытаются нарушить права своих спортсменов. Это очень интересный казус. Хитрая ситуация, нас пытаются загнать в угол», — полагает Журова.